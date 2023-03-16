Реал Сосьедад - Рома: обзор матча и результат игры 16.03.2023

Сегодня, 21:21

Сегодня, 21:21

Команды определились с 11 игроками основы.

В четверг, 16 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы Реал Сосьедад примет на своем поле Рому.

Главные тренеры немецкой и итальянской команды уже выступили с заявлениями касаемо стартовых составов.

Стартовые составы:

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва, Мендес, Мерино, Субименди, Серлот, Ойарсабаль.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Белотти.

Напомним, стартовый свисток в данной встрече прозвучит в 22:00 по Киеву.