Реал Сосьедад - Рома: обзор матча и результат игры 16.03.2023
Команды определились с 11 игроками основы.
В четверг, 16 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы Реал Сосьедад примет на своем поле Рому.
Главные тренеры немецкой и итальянской команды уже выступили с заявлениями касаемо стартовых составов.
Стартовые составы:
Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва, Мендес, Мерино, Субименди, Серлот, Ойарсабаль.
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Белотти.
Напомним, стартовый свисток в данной встрече прозвучит в 22:00 по Киеву.