Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 видео гола и лучших моментов матча 16.03.2023 Лиги Европы
В четверг, 16 марта, на Бенито Вильямарин состоялся матч 1/8 финала Лиги Европы между Бетисом и Манчестер Юнайтед.
Встреча завершилась минимальной победой английского клуба за счет гола Маркуса Рэшфорда, установившего новый рекорд манкунианцев.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Бетис - Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги Европы:
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Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 (по сумме двух матчей 1:5)
Гол: Рэшфорд, 56.
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 15 - 17
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 16 - 11
Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 1.77
Бетис: Силва - Сабали, Песселья, Гонсалес, Абнер (Миранда, 26) - Родригес (Гуардадо, 66), Карвалью, Руибаль (Иглесиас, 58), Хоакин (Каналес, 58), Хуанми - Перес (Виллиан Жозе, 58).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Далот, 75), Магуайр, Мартинес (Линделеф, 75), Маласия - Каземиро, Фред (Забитцер, 60), Пельистри, Фернандеш (Эланга, 68), Рэшфорд (Санчо, 60) - Вегхорст.
Предупреждение: Пельистри.
Источник: MEGOGO