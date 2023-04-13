Фейеноорд - Рома 1:0: обзор матча и результат игры 13.04.2023

В этот вечер у команды Жозе Моуриньо ничего не получилось.

В четверг, 13 апреля, в Ротердаме на Де Кюйпе прошел первый матч четвертьфинального противостояния Лиги Европы между Фейеноордом и Ромой.

Этот вечер получился максимально провальным для итальянской команды. По ходу встречи "волки" из-за травм потеряли и Пауло Дибалу, и Тэмми Абрахама.

Источник: Getty Images

К тому же Лоренцко Пеллегрини под занавес первого тайме не сумел реализовать пенальти, попав в левую штангу.

Зато хозяева поля отлично воспользовались своим шансом. На старте второго тайма Уссама Идрииси с левого фланга ворвался в штрафную и навесом отдал пас на Матса Виффера, который находился перед штрафной. Игрок нанес удар в касание, с которым не справился Руй Патрисиу.

Источник: Getty Images

"Джаллоросси" пытались отыграться, но ни один из моментов так и не завершился взятием ворот. Фейеноорд отправится в Рим с минимальным преимуществом. Ответная встреча состоится через неделю, 20 апреля.

Статистика матча Фейеноорд - Рома 1/4 финала Лиги Европы

Фейеноорд - Рома 1:0

Гол: Виффер, 54.

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 11 - 6

Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 2.04

Фейеноорд: Бейло - Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман - Кекчу, Виффер, Шиманский - Джаханбакш (Данилу, 71), Хименес (Лопес, 82), Идрисси (Пайшан, 64).

Рома: Патрисиу - Ибаньес, Смоллинг, Манчини - Спинаццола (Челик, 84), Матич, Кристанте, Залевски - Пеллегрини (Вейналдум, 46), Абрахам (Белотти, 58), Дибала (Эль-Шаарави, 26).

Предупреждения: Виффер, Шиманский.

На 43-й минуте Лоренцо Пеллегрини (Рома) не реализовал пенальти.