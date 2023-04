Севилья установила новый рекорд Лиги Европы по количеству выходов в полуфинал

Севилья вновь встала на пути Манчестер Юнайтед, выбив англичан из розыгрыша Лиги Европы.

Команда Хосе Мендилибара разгромила своего оппонента со счетом 3:0 и заслуженно вышла в полуфинал турнира, где сыграет с туринским Ювентусом.

Согласно с Opta, Севилья чаще любого другого клуба выходила в 1/2 финала Лиги Европы - для нервионцев будущее противостояние с итальянцами станет уже пятым на стадии полуфинала.

Но самое интересное заключается в том, что во всех предыдущих случаях турнир непременно заканчивался победой Севильи - так произошло в сезонах-2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2019/20.

5 - Sevilla have reached the semi-final of the UEFA Europa League on more occasions than any other side (5). Indeed, they've gone on to lift the trophy on every previous occasion when they've made it to the semi-final stage (2013-14, 2014-15, 2015-16 & 2019-20). Sights. pic.twitter.com/ITLX6OhNL0