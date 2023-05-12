Ювентус - Севилья 1:1: обзор матча и результат игры 11.05.2023
В четверг, 11 мая, в Турине состоялся первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы, в котором встретились Ювентус и Севилья.
Андалусийцы подошли к этой игре с серьезными потерями (сразу шесть футболистов травмированы), в то время как у итальянцев среди таковых был один Бремер.
На 26-й минуте Лукас Окампос прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, где Юссеф Эн Несири поймал Войцеха Щесны на противоходе и в касание нанес результативный удар.
Однако вскоре нервионцы понесли очередную потерю, так как не смог продолжить встречу автор ассиста Окампос.
Еще до перерыва гости могли удвоить преимущество, но с хорошим ударом Ивана Ракитича справился голкипер.
Во втором тайме Севилья полностью отдала мяч Ювентусу, который мало что смог организовать у ворот Яссина Буну. Но свое спасения команда Массимилиано Аллегри все же нашла, еще и на последней минуте компенсированного времени.
Федерико Кьеза навесил с углового, мяч после удара головой одного из игроков туринцев полетел на дальнюю штангу. Там Поль Погба головой перевел мяч на противоположную штангу, а Федерико Гатти также головой вколотил его уже в пустые ворота.
Вот так Ювентус умудрился спастись в казалось уже безнадежной ситуации. Ответная встреча пройдет через неделю, 18 мая, на Рамон Санчес Писхуан в Андалусии.
Статистика матча Ювентус - Севилья 1/2 финала Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1
Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26.
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 7 - 13
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 9 - 17
Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 1.75
Ювентус: Щесны - Данилу, Бонуччи (Гатти, 61), Алекс Сандро - Куадрадо, Миретти (Кьеза, 46), Локателли, Рабьо, Костич (Илинг, 46) - Ди Мария (Погба, 70), Влахович (Милик, 61).
Севилья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо, Ракитич, Окампос (Монтьель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хиль (Ламела, 81) - Эн Несири.
Предупреждения: Рабьо, Локателли, Кьеза - Ракитич, Хиль, Баде, Ламела.