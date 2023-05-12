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Ювентус - Севилья 1:1: обзор матча и результат игры 11.05.2023

Поздний гол Федерико Гатти позволил итальянской команде повысить свои шансы на проход в финал турнира.
Сегодня, 00:11
Федерико Гатти / Getty Images
Федерико Гатти / Getty Images

В четверг, 11 мая, в Турине состоялся первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы, в котором встретились Ювентус и Севилья.

Андалусийцы подошли к этой игре с серьезными потерями (сразу шесть футболистов травмированы), в то время как у итальянцев среди таковых был один Бремер.

На 26-й минуте Лукас Окампос прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, где Юссеф Эн Несири поймал Войцеха Щесны на противоходе и в касание нанес результативный удар.

Источник: Getty Images

Однако вскоре нервионцы понесли очередную потерю, так как не смог продолжить встречу автор ассиста Окампос.

Еще до перерыва гости могли удвоить преимущество, но с хорошим ударом Ивана Ракитича справился голкипер.

Во втором тайме Севилья полностью отдала мяч Ювентусу, который мало что смог организовать у ворот Яссина Буну. Но свое спасения команда Массимилиано Аллегри все же нашла, еще и на последней минуте компенсированного времени.

Федерико Кьеза навесил с углового, мяч после удара головой одного из игроков туринцев полетел на дальнюю штангу. Там Поль Погба головой перевел мяч на противоположную штангу, а Федерико Гатти также головой вколотил его уже в пустые ворота.

Источник: Getty Images

Вот так Ювентус умудрился спастись в казалось уже безнадежной ситуации. Ответная встреча пройдет через неделю, 18 мая, на Рамон Санчес Писхуан в Андалусии.

Статистика матча Ювентус - Севилья 1/2 финала Лиги Европы

Ювентус - Севилья 1:1
Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26.

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 7 - 13
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 9 - 17
Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 1.75

Ювентус: Щесны - Данилу, Бонуччи (Гатти, 61), Алекс Сандро - Куадрадо, Миретти (Кьеза, 46), Локателли, Рабьо, Костич (Илинг, 46) - Ди Мария (Погба, 70), Влахович (Милик, 61).

Севилья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо, Ракитич, Окампос (Монтьель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хиль (Ламела, 81) - Эн Несири.

Предупреждения: Рабьо, Локателли, Кьеза - Ракитич, Хиль, Баде, Ламела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус севилья

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