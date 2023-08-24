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Тренер Зари: Верю в то, что скоро будет мир, верю в нашу победу

Ненад Лалатович пообщался с прессой, ответив на несколько вопросов о будущем противостоянии.
Сегодня, 00:10
Ненад Лалатович / ФК Заря
Ненад Лалатович / ФК Заря

В четверг, 24 августа, луганская Заря начнет свой путь в еврокубках матчем раунда плей-офф Лиги Европы против пражской Славии.

В преддверии сложного поединка главный тренер "черно-белых" Ненад Лалатович рассказал, чего он ждет от соперника.

"Знаем, что завтра нам предстоит очень тяжелый матч. Видели это в поединках с Днепром-1. Физически – хорошая команда, хорошо работает в прессинге. Много бегает без мяча. Они долгое время не проигрывали", - цитирует тренера официальный сайт луганчан.

"Конечно, мы приехали побеждать. Нам нечего терять. Мы в любом случае будем играть в групповом раунде еврокубков, но хотелось бы, чтобы это была именно Лига Европы. На Славию будет очень большое давление. Заря же будет пытаться сыграть на максимум".

"Возможно, Славия фаворит, но в футболе не бывает ничего невозможного. Тот, кто хочет больше победить, тот пройдет дальше".

Источник: ФК Заря

Лалатович также заявил, что надеется на скорую победу Украины в войне, которую на нашей территории развязали российские оккупанты.

"Наш народ Украины находится в тяжелейшей ситуации. Очень надеюсь, что война закончится как можно скорее. Чтобы больше ни одна украинская мать не плакала за своими детьми, чтобы мы имели возможность снова жить нормальной жизнью".

"Чтобы тренировки или игры не прерывались из-за сирены, ракетных обстрелов… Мои игроки также заслуживают играть в футбол дома, с собственными болельщиками. У меня есть надежда, что скоро будет мир. Верю в нашу победу".

Стартовый свисток матча Славия - Заря запланирован на 20:00 по киевскому времени. Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция данного поединка.

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