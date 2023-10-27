Ливерпуль - Тулуза 5:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 26.10.2023

В четверг, 26 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Ливерпуль встречался с Тулузой.

В первые 16 минут игры команды успели обменяться забитыми мячами, после чего хозяева взялись за разгром не столь именитого оппонента. По итогам 45-минут мерсисайдцы вели в два гола.

Во втором тайме случился самый забавный эпизод матча, в котором Давин Нуньес прошел сам с мячом почти с центра поля, обыграв по пути всех оппонентов, но не попал в пустые ворота. Одноклубник спас партнера от позора, добив мяч с не столь удобной позиции.

Точку в данной игре поставил лидер Ливерпуля Мохамед Салах, забив на 90+3 минуте.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Момент с Нуньесом на 09:12.

Статистика матча Ливерпуль - Тулуза третьего тура Лиги Европы

Ливерпуль - Тулуза 5:1

Голы: Диогу Жота, 9, Эндо, 30, Нуньес, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 - Даллинга, 16

Владение мячом: 63%-37%

Ожидаемые голы (xG): 2.79 - 0.93

Удары: 19-8

Удары в створ: 9-2

Угловые: 5-3

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