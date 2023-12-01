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Коваль с Шерифом проиграли Славии, Таловеров и ЛАСК разгромно уступили Ливерпулю

Два Максима в этот день так и не смогли победить.
Сегодня, 00:04
Максим Таловеров и Мохамед Салах / Getty Images
Максим Таловеров и Мохамед Салах / Getty Images

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В Тирасполе местный Шериф с Максимом Ковалем в воротах принимал пражскую Славию. На 19-й минуте гости вышли вперед, но хозяева поля успели отыграться, забив гол в раздевалку.

На старте второй половины пришла очередь молдавского клуба лидировать в игре, однако за 12 минут до конца основного времени Славия вырвала ничейный результат. А уже в добавленное время пражский клуб вырвал победу.

Шериф - Славия 2:3
Голы: Товар, 45+3, Нгом, 56 - Юречка, 19, Зафейрис, 78, Тиджани, 90+5 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 0,37 - 1,94
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 4 - 18
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 10 - 17

Шериф: Коваль - Апостолакис, Товар, Гарананга, Артундуага - Нгом, Рикардиньо (Пайва, 74 (Вардар, 90+1)), Талаль, Бадоло, Пауло - Луваннор (Анкейе, 46).

Славия: Мандоус - Масопуст, Огбу, Боржил - Доудера, Зафейрис, Дорли, Провод, Думитреску (Валлем, 61) - Юречка (Тиджани, 70), ван Бюрен (Хытил, 70).

Предупреждения: Апостолакис, Талаль, Бадоло, Артундуага - Думитреску, Тиджани.

В параллельной встрече на Энфилд к Ливерпулю приехал Максим Таловеров и его ЛАСК.

К сожалению, гости не смогли сдержать атаку мерсисайдцев. При этом во время второго гола Максим слегка помог Коди Гакпо отличиться - именно от украинца мяч отскочил к форварду "красных". К тому же, Таловеров стал автором единственной желтой карточки.

Ливерпуль - ЛАСК 4:0
Голы: Диас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 4,02 - 0,97
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 25 - 6
Удары в створ: 10 - 3
Фолы: 7 - 6

Ливерпуль: Келлехер - Кванса, Гомес, Конате (Александер-Арнольд, 56), Цимикас (Чамберс, 82) - Гравенберх (Брэдли, 82), Эндо, Эллиотт - Салах (Джонс, 56), Гакпо, Диас (Нуньес, 56).

ЛАСК: Лаваль - Цирайс, Андраде, Таловеров (Гавел, 61) - Стойкович (Флекер, 61), Хорват, Любич, Белло (Реннер, 61), Жуль - Усор, Любичич (Мустафа, 61 (Коне, 75)).

Предупреждение: Таловеров.

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