Марсель объявил заявку на матч с Шахтером в Лиге Европы
Гаттузо вызвал на поединок 19 футболистов.
В четверг, 15 февраля, Шахтер в номинальном домашнем матче примет Марсель в рамках плей-офф Лиги Европы.
Французский клуб огласил заявку на еврокубоковый поединок.
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Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо вызвал на игру против украинской команды 19 игроков.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Марсель, которая начнется в 19:45 по Киеву.
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