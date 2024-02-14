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Марсель объявил заявку на матч с Шахтером в Лиге Европы

Гаттузо вызвал на поединок 19 футболистов.
Сегодня, 21:27
Марсель / Getty Images
Марсель / Getty Images

В четверг, 15 февраля, Шахтер в номинальном домашнем матче примет Марсель в рамках плей-офф Лиги Европы.

Французский клуб огласил заявку на еврокубоковый поединок. 

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Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо вызвал на игру против украинской команды 19 игроков.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Марсель, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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