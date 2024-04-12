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"Знаем цель и идем к ней": Трубин - о победе Бенфики над Марселем в матче Лиги Европы

Украинский голкипер оценил успех своей команды в первом поединке четвертьфинала.
Сегодня, 09:59
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против Марселя.

Накануне лиссабонская команда на своем поле обыграла провансальцев со счетом 2:1.

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"Боремся до финального свистка. Знаем нашу цель и идем к ней. Поздравляю с победой", - написал Трубин в Instagram.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы Марсель - Бенфика состоится 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Трубин стал худшим игроком Бенфики в матче против Марселя по версии SofaScore.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика марсель Анатолий Трубин

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