"Знаем цель и идем к ней": Трубин - о победе Бенфики над Марселем в матче Лиги Европы
Украинский голкипер оценил успех своей команды в первом поединке четвертьфинала.
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против Марселя.
Накануне лиссабонская команда на своем поле обыграла провансальцев со счетом 2:1.
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"Боремся до финального свистка. Знаем нашу цель и идем к ней. Поздравляю с победой", - написал Трубин в Instagram.
Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы Марсель - Бенфика состоится 18 апреля.
Ранее сообщалось, что Трубин стал худшим игроком Бенфики в матче против Марселя по версии SofaScore.
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