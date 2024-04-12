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Тренер Аталанты оценил шансы Ливерпуля на камбэк после разгромного поражения

Команда Гасперини сумела шокировать мерсисайдцев на их поле в первом четвертьфинале Лиги Европы.
Сегодня, 10:34
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказался о разгромной победе над Ливерпулем в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Накануне итальянская команда в гостях обыграла мерсисайдцев со счетом 3:0. 

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"Очевидно, что это выдающийся и сенсационный результат для Аталанты, для ее истории, и для всех болельщиков, которые приехали в Ливерпуль с ошеломляющим энтузиазмом. Это один из тех результатов, которые остаются в памяти, еще и потому, что не всегда удается выигрывать кубки и трофеи. Это останется великой победой.

Мы очень счастливы, что выиграли со счетом 3:0, но прекрасно понимаем, что Ливерпуль - выдающаяся команда, которая может забить много голов за короткий промежуток времени. В ответном матче будет важно знать, как хорошо защищаться, а затем отвечать ударом на удар. Ливерпуль - это команда, которая умеет делать камбэки и часто демонстрировала это в своей истории. Вспомните хотя бы финал Лиги чемпионов против Милана", - цитирует Гасперини Eurosport Italy.

Ранее Юрген Клопп также отреагировал на провал Ливерпуля в матче с Аталантой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль аталанта Джан Пьеро Гасперини

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