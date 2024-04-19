Байер снова не проиграл и прошел Вест Хэм по сумме двух матчей

"Молотобойцы" были близки к тому, чтобы впервые в сезоне обыграть команду Алонсо.

В четверг, 17 апреля, Байер отправился в гости к Вест Хэму в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, после первого матча у парней Алонсо было преимущество в два мяча.

"Фармацевты" сразу ринулись в атаку и доставили немало хлопот обороне Вест Хэма, но по итогу пропустили сами. Коссуну ошибся с пасом, Боуэн выдал классную диагональ, которую и замкнул Антонио. А дальше на поле стали происходить необъяснимые вещи.

Команды в целом показывали равную игру, но "молотобойцы" были сильно лучше в атаке, а Байер так и не пробил больше в створ ворот Фабиански. На 66-й минуте Боуэн чуть было не забил еще раз, но спасла штанга. И лишь после этого Байер проснулся и начал демонстрировать свой уровень.

Сначала Фримпонг должен был забивать, выйдя один на один, но вскоре хозяева все же сравняли счет благодаря небольшому рикошету. Мяч после удара Фримпонга все же залетел в ворота. 1:1, Байер снова не проиграл и продолжит свой путь в Лиге Европы.

Статистика матча Байер - Вест Хэм 1/4 финала Лиги Европы

Байер - Вест Хэм 1:1 (первый матч - 2:0)

Голы: Фримпонг, 89 - Антонио, 13

Ожидаемые голы (xG): 1.60 - 1.05

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 2 - 5

Фолы: 19 - 15

Атаки: 93 - 102

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