"Наші завдання незмінні": Захисник Динамо озвучив, чого чекати від команди в Лізі Європи

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик відреагував на невдалий виступ команди у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

"Біло-сині" поступилися за сумою двох матчів австрійському супернику (0:2, 1:1) і тепер гратимуть у Лізі Європи.

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"Протягом усієї кваліфікації ми відчували вашу щиру підтримку та віру в нас. Хочу сказати всім вам - дякую за це! Дякую кожному вболівальнику на трибуні та кожному глядачеві перед телевізором. Нам дуже шкода, що ми не змогли досягти кінцевої мети, але наступного сезону ми повернемося, щоб закінчити розпочате!



Тепер на нас чекає Ліга Європи і наші завдання незмінні - робити так, щоб ви пишалися нами. Слава Україні! Слава її героям!" - написав Тимчик в Instagram.

Нагадаємо, на ISPORT доступне відео голів та найкращих моментів матчу Зальцбург - Динамо (1:1)).

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