Один из основных игроков Лацио может пропустить игру против Динамо

Итальянский Лацио может понести кадровую потерю накануне игры против Динамо.

Нападающий "орлов" Булайе Диа получил мышечное повреждение. Об этом сообщил тренер римлян Марко Барони.

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Кроме Диа матч с киевлянами точно пропустит Самуэль Жиго, который поиграл на россии, в частности, уже после начала полномасштабного вторжения.

Матч между Динамо и Лацио состоится в среду, 25 сентября, в 22:00.

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