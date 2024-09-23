Один из основных игроков Лацио может пропустить игру против Динамо
Булайе Диа получил мышечное повреждение.
Итальянский Лацио может понести кадровую потерю накануне игры против Динамо.
Нападающий "орлов" Булайе Диа получил мышечное повреждение. Об этом сообщил тренер римлян Марко Барони.
Читай также: Защитник Динамо очертил задачу киевлян на матч против Лацио в Лиге Европы
Кроме Диа матч с киевлянами точно пропустит Самуэль Жиго, который поиграл на россии, в частности, уже после начала полномасштабного вторжения.
Матч между Динамо и Лацио состоится в среду, 25 сентября, в 22:00.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!