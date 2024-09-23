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Один из основных игроков Лацио может пропустить игру против Динамо

Булайе Диа получил мышечное повреждение.
Вчера, 21:34
Булайе Диа / Getty Images
Булайе Диа / Getty Images

Итальянский Лацио может понести кадровую потерю накануне игры против Динамо.

Нападающий "орлов" Булайе Диа получил мышечное повреждение. Об этом сообщил тренер римлян Марко Барони.

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Кроме Диа матч с киевлянами точно пропустит Самуэль Жиго, который поиграл на россии, в частности, уже после начала полномасштабного вторжения.

Матч между Динамо и Лацио состоится в среду, 25 сентября, в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо лацио Булайе Диа

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