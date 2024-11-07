Рома упустила победу против Юниона

В четверг, 7 ноября, Юнион Сент-Жиллуаз принимал дома Рому в рамках 4-го тура Лиги Европы.

В первом тайме ни одна из команда не могла нащупать свою игру в атаке, потому 45 минут прошли практически без моментов.

А во втором тайме Юрич наконец выпустил на поле Артема Довбика, и Рома стала атаковать опасней и интенсивней. На 52-й минуте Бальдацци попал в штангу, а на 62-й Манчини наконец открыл счет, замкнул головой навесную передачу.

Однако все остальные атаки римлян не несли реальной опасности воротам хозяевам, за что итальянскийц клуб и поплатился. Перед стартом финальной десятиминтуки Макаллистер сравнял счет ударом после углового.

Статистика матча Юнион - Рома 4-го тура Лиги Европы

Юнион - Рома 1:1

Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 62

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 0.55

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 22 - 14

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