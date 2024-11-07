iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома упустила победу против Юниона

Довбик не смог помочь своей команде победить.
Вчера, 21:45
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 7 ноября, Юнион Сент-Жиллуаз принимал дома Рому в рамках 4-го тура Лиги Европы.

В первом тайме ни одна из команда не могла нащупать свою игру в атаке, потому 45 минут прошли практически без моментов.

А во втором тайме Юрич наконец выпустил на поле Артема Довбика, и Рома стала атаковать опасней и интенсивней. На 52-й минуте Бальдацци попал в штангу, а на 62-й Манчини наконец открыл счет, замкнул головой навесную передачу.

Однако все остальные атаки римлян не несли реальной опасности воротам хозяевам, за что итальянскийц клуб и поплатился. Перед стартом финальной десятиминтуки Макаллистер сравнял счет ударом после углового.

Статистика матча Юнион - Рома 4-го тура Лиги Европы

Юнион - Рома 1:1
Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 62

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 0.55
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 22 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

Статьи по теме

Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера
Рома Довбика нашла неожиданный вариант замены главного тренера Рома Довбика нашла неожиданный вариант замены главного тренера
Довбик вернулся в основу Ромы после пропущенного матча против Торино Довбик вернулся в основу Ромы после пропущенного матча против Торино
Тренер Ромы сообщил, сыграет ли Довбик в ближайшем матче Тренер Ромы сообщил, сыграет ли Довбик в ближайшем матче
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:24
Лига конференций: общая турнирная таблица основного этапа
Лига Европы00:21
Лига Европы: Динамо проиграло Ференцварошу, Манчестер Юнайтед одолел ПАОК
Лига Европы00:20
Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа
Лига конференций00:01
Челси устроил тотальный разгром армянскому Ноах
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Манчестер Юнайтед уверенно обыграл клуб с двумя представителями болот
Лига Европы23:55
Динамо, играя практически весь матч в меньшинстве, разгромно уступило Ференцварошу
Украина23:08
Умер экс-футболист Динамо и Шахтера
Европа22:39
Моуринью снова дисквалифицирован и оштрафован за свои резкие высказывания
Лига Европы22:28
Динамо осталось в меньшинстве на старте матча с Ференцварошем
Лига Европы22:00
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK