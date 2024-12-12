Рома легко одолела Брагу и без помощи Довбика

Украинец вышел на поле лишь во втором тайме.

В четверг, 12 декабря, Романо принимала дома Брагу в рамках 6-го тура Лиги Европы. Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Итальянская команда открыла счет уже на 10-й минуте. Залевски откатил мяч Пеллегрини, который дальним ударом из-за пределов штрафной легко прошил вратаря. Почти сразу хавбек мог оформлять дубль, но гостей спасла перекладина.

Остальное время до конца первого тайма команды провели в борьбе и ушли на перерыв. А со стартом второй половины хозяева увеличили сое преимущество благодаря голу Абдулхамида, также на поле появился Артем Довбик.

В целом второй тайм остался полностью за "волками", который успели забить из офсайда, и создать несколько опасных моментов. На 68-й минуте португальцы еще и остались в меншинстве, чем практически полностью предопределили победителя матча.

Точку в матче на 90+2 минуте поставил Марио Эрмосо, точным ударом завершивший атаку своей команды.

Статистика матча Рома - Брага шестого тура Лиги Европы

Рома - Брага 3:0

Голы: Пеллегрини, 10, Абдулхамид, 47, Эрмосо, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 3.37 - 0.77

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 33 - 8

Удары в створ: 17 - 0

Угловые: 14 - 5

Фолы: 9 - 11

Рома: Свилар - Ндика, Хуммельс (Эрмосо, 74), Манчини - Пеллегрини (Салемакерс, 74), Соуле (Эль-Шаарави, 73), Залевски, Коне, Пизилли (Ле Фе, 85), Абдельхамид - Дибала (Довбик, 46).

Брага: Матеус - Мартинес, Бамбу (Марин, 46), Оливейра, Жоау Феррейра - Гарби (Горничек, 70), Горби, Моутинью (Саласар, 56) - Рикарду Орта (Андре Орта, 56), Эль Уаззани (Фернандес, 74), Фернандеш.

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