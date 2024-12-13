Игрок Динамо стал лучшим в матче с Сосьедадом, несмотря на поражение
В четверг, 12 декабря, киевское Динамо проиграло Сосьедаду и гарантировало себе вылет из Лиги Европы.
Тем не менее, несмотря на обидное поражение 3:0, статистические порталы выбради лучшим игроком матча именно футболиста Динамо.
Одинадцать сейвов, включая удар Микеля Оярсабаля с пенальти, принесли Георгию Бущану оценку в 9.3 балла. Что выше, чем у того же Оярсабаля или любого другого игрока Сосьедада.
Худшими же на поле по версии SofaScore стали Денис Попов и Валентин Рубчинский, заработавшие по 6.3 балла.
А Whoscored решил, что худшим на поле был Александр Караваев с оценкой в 5,7.
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