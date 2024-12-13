iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Динамо стал лучшим в матче с Сосьедадом, несмотря на поражение

Георгий Бущан был единственным светлым пятном в составе киевлян.
Сегодня, 00:35
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо проиграло Сосьедаду и гарантировало себе вылет из Лиги Европы.

Тем не менее, несмотря на обидное поражение 3:0, статистические порталы выбради лучшим игроком матча именно футболиста Динамо.

Одинадцать сейвов, включая удар Микеля Оярсабаля с пенальти, принесли Георгию Бущану оценку в 9.3 балла. Что выше, чем у того же Оярсабаля или любого другого игрока Сосьедада.

Худшими же на поле по версии SofaScore стали Денис Попов и Валентин Рубчинский, заработавшие по 6.3 балла.

А Whoscored решил, что худшим на поле был Александр Караваев с оценкой в 5,7.

С результатами остальных матчей в Лиге Европы вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Бущан

Статьи по теме

Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу
Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом
"Команда играла до конца": Бущан - о матче Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов "Команда играла до конца": Бущан - о матче Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24 Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:06
Пресс-конференция Шовковского после матча с Реал Сосьедадом завершилась после первого же вопроса
Европа00:41
Динамо - единственный клуб, который потерял шансы на проход в плей-офф Лиги Европы после 6 туров
Лига Европы00:35
Игрок Динамо стал лучшим в матче с Сосьедадом, несмотря на поражение
Лига Европы00:08
Лига Европы: Манчестер Юнайтед обыграл Викторию, Рома - Брагу, а Динамо проиграло Сосьедаду
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду и потеряло теоретические шансы на проход в плей-офф Лиги Европы
Лига конференций23:55
Лига конференций: Челси комфортно обыграл Астану, Фиорентина "поиздевалась" над ЛАСКом
Европа23:36
Одноклубник Довбика установил уникальное достижение
Европа23:20
Экс-любовница Уокера - о детях: Надеюсь, их отец вернется к ним
Европа23:16
"Очень хороший знак": Аморим высказался о ссоре игроков МЮ после матча с Викторией
Лига Европы23:00
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK