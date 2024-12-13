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Пресс-конференция Шовковского после матча с Реал Сосьедадом завершилась после первого же вопроса

Рулевой киевлян дал лишь один ответ на официальном мероприятии.
Сегодня, 01:06
Александр Шовковский / FC Dynamo Kyiv
Александр Шовковский / FC Dynamo Kyiv

В рамках 6-го тура Лиги Европы Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду.

После матча состоялась пресс-конференция Александра Шовковского, на которой он ответил лишь на один вопрос корреспондента сайта Football.ua.

Наставника "бело-синих" спросили, что он рассказывал в перерыве своим футболистам, на что Шовковский сказал, что в первом тайме игроки не выполнили установку на матч.

«Что я сказал игрокам в раздевалке после первого тайма? Сделал замечание по поводу тех моментов, которые у нас были, и сказал, чтобы мы играли так, как изначально договаривались», - заявил украинский специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо первым и пока что единственным вылетело из Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Шовковский

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