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Рома с Довбиком удержала в меньшинстве ничью против Порту

Последние 20 минут матча римляне играли вдесятером.
Сегодня, 00:00
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 13 февраля, Порту принимал Рому в первом стыковом матче Лиги Европы. Артем Довбик вышел в стартовом составе римского клуба.

В течение всего первого тайма команды поочередно владели инициативой, однако гости были более агрессивны в атаке и сумели создать больше моментов.

Под конец тайма римляне потеряли из-за травмы Пауло Дибалу, но уже в компенсированное время Зеки Челик открыл счет, добив мяч в ворота. 

Почти сразу после свистка Франсишку Моура мог сравнять счет, но Свилар среагировал на рывок вингера Порту.  Но уже на 67-й минуте все тот же Моура решился на дальний, и мяч благодаря рикошету все же влетел в ворота Ромы.

На 73-й минуте Порту получил все шансы вырвать победу в первой встрече - Брайан Кристанте получил вторую желтую и покинул поле. Следом за ним ушел и Артем Довбик, которого заменили на опорника. В итоге Роме все же удалось удержать ничью, путевку в следующую стадию плей-офф команды разыграют в ответном матче.

Статистика матча Порту - Рома 1/16 финала Лиги Европы

Порту - Рома 1:1
Голы: Моура, 67 - Челик, 45+5

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.56
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 4 - 6
Фолы: 8 - 16

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома порту

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