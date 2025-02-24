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Шахтер минимально одолел Левый Берег

«Горняки» торжествовали в непростом матче.
Вчера, 19:50
Шахтер - Левый Берег / Getty Images
Шахтер - Левый Берег / Getty Images

В рамках восемнадцатого тура УПЛ Шахтер встретился с Левым Берегом.

Хозяева ожидаемо доминировали с первых минут игры в то время, как гости не могли ничего сделать в атакующем плане.

Тенденция продолжалась и во втором тайме, когда «горняки» в конце концов открыли счет в поединке. Автором единственного мяча стал Марьян Швед. 

Шахтер - Левый Берег 1:0

Гол: Швед, 61

Шахтер: Д. Резник - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо Азеведо, 46) - Бондаренко, Крыськив, Педриньо да Силва (Назарина, 46) - Швед, Траоре, Кевин.

Левый Берег: Механов - Астахов, Семенов, Шаповал, Сидней - И. Когут (Галас, 82), Дедух, Синица (А. Ризнык, 82), М. Когут (Приходько, 82), Шастал - Сухоручко.

Предупреждения: Педриньо да Силва, Бондарь, Кевин - Семенов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Левый Берег

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