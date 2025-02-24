Трансфер легионера в Динамо может сорваться из-за бюрократических причин

Киевское Динамо неожиданно столкнулось с проблемами при подписании легионера.

По информации боливийского журналиста Агустина Суареса, Динамо согласовало аренду с правом выкупа атакующего полузащитника Сантоса Мигеля Терсероса.

Впрочем, источник отмечает, что трансфер может не состояться из-за трудностей с получением украинской визы для 20-летнего боливийца. Окружение хавбека надеется урегулировать этот вопрос до конца недели.

В текущем году Мигель Терсерос провел 4 матча в чемпионате штата Сан-Паулу, не отметившись результативными действиями. Он присоединился к Сантосу в 2022 году.

В прошлом сезоне атакующий полузащитник сыграл всего 24 матча за первую команду Сантоса и Сантос U-20, забив 10 мячей и выполнив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вошел в топ-3 футболиста Динамо по числу матчей в УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!