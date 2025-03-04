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Футбол

Аутсайдер и гранд разделили награды тура УПЛ

Отечественная Премьер-лига определила лучших в 19-м туре чемпионата Украины.
Сегодня, 14:48
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Определились лучшие футболисты и тренер очередного тура. Призы достались представителям донецкого Шахтера и петровского Ингульца, сообщает официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков – лучший игрок 19-го тура. Хавбек появился после перерыва в противостоянии с Александрией и дублем обеспечил Шахтеру победу (3:0). Более того, команда украинца по утраченным очкам уже опережает коллектив Руслана Ротаня.

Тем временем Василий Кобин – лучший тренер отчетного тура. Его подопечные сенсационно обыграли криворожский Кривбасс (2:0). Голами в составе петровцев отличились Пушкарев и Бенедюк, так что Ингулец улучшил шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

В символическую сборную тура попали представители тех же Ингульца и Шахтера, а также футболисты полтавской Ворсклы, луганской Зари и львовских Карпат. В схеме 4-3-3 сформировалась команда: Паламарчук – Крупский, Джордан, Матвиенко, Мирошниченко – Скляр, Яцык, Судаков – Бруниньо, Будкивский, Пушкарев.

К слову, экс-защитник Динамо Хачериди присоединился к Авангарду из ААФУ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Василий Кобин Ингулец Георгий Судаков

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