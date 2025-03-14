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Молодежная сборная Украины определилась с составом на матчи со Словенией и Польшей

Украинцы проведут спарринги в рамках подготовки к Евро-2025 U-21.
Сегодня, 13:58
Молодежная сборная Украины / УАФ
Молодежная сборная Украины / УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса огласил состав на товарищеские матчи со Словенией и Польшей, которые состоятся в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21.

"Сине-желтые" с 17 по 25 марта проведут учебно-тренировочный сбор в Турции, во время которого пройдут спарринги со словенцами (21 марта) и поляками (25 марта).

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Как сообщает официальный сайт УАФ, для подготовки к этим матчам в молодежную сборную были вызваны 23 исполнителя.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Илья Попович (Кишварда, Венгрия).

Защитники: Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Коваливка), Виталий Роман (Рух Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава).

Полузащитники: Антон Царенко, Максим Хлань (оба - Лехия, Польша), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Владислав Велетень (Колос Коваливка), Денис Кузик (Кривбасс Кривой Рог), Олег Федор (Карпаты Львов), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все - Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск), Борис Крушинский (Полесье Житомир).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Игорь Краснопир (Карпаты Львов).

Источник: УАФ

Напомним, что в июне молодежная сборная Украины сыграет в финальной стадии Евро-2025 U-21. Соперниками украинцев в группе D будут Дания (12 июня), Финляндия (15 июня) и Нидерланды (18 июня).

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