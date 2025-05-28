Кривбасс отказался от участия своих детских команд в соревнованиях в Катаре из-за россиян

Кривбасс отказался от участия в турнире в Катаре / ФК Кривбасс

Кривбасс сообщил об отказе от участия команд своей академии в соревнованиях в Катаре.

Такое решение было принято из-за участия в этом турнире российских команд.

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"ФА Кривбасс получила приглашение от Академии Aspire в Катаре к участию в тренировочном лагере своих юных футболистов. Это возрастные группы U-13, U-14 и U-15. Праздник футбола должен состояться с 30 мая по 4 июня в столице страны - Дохе.

На днях организаторы сообщили ФА Кривбасс, что в тренировочном лагере в апреле 2025 года принимали участие российские команды. Поэтому футбольный клуб Кривбасс вынужден отказаться от участия в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре.

Всем известно, что уже четвертый год идет полномасштабная война российской федерации против Украины. С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение. Это стало причиной запрета от ФИФА и УЕФА сборным командам и клубам россии участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Министерством молодежи и спорта Украины для украинцев запрещено участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб покинул занимаемую должность.

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