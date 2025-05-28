Ротань может продолжить карьеру в зарубежном клубе

Наставник Александрии Руслан Ротань может покинуть украинский футбол, пишет ТаТоТаке.

По инфорации источника, украинский специалист может возглавить азербайджанский Сабах.

Клуб под руководством росиянина василия березуцкого финишировал лишь пятым в чемпионате, но сумел пробиться в финал Кубка Азербайджана.

ТаТоТаке пишет, что Ротань сегодня летал в Баку на переговоры с президентом клуба. Также завтра тренер проведет переговоры с Геннадием Буткевичем.

Ранее также сообщалось, что Кривбасс решил не участовать в детском турнире в Катаре.

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