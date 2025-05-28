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Футбол

Ротань может продолжить карьеру в зарубежном клубе

Украинец провел переговоры с Сабахом.
Вчера, 21:57       Автор: Андрей Безуглый
Руслан Ротань
Руслан Ротань

Наставник Александрии Руслан Ротань может покинуть украинский футбол, пишет ТаТоТаке.

По инфорации источника, украинский специалист может возглавить азербайджанский Сабах.

Клуб под руководством росиянина василия березуцкого финишировал лишь пятым в чемпионате, но сумел пробиться в финал Кубка Азербайджана.

ТаТоТаке пишет, что Ротань сегодня летал в Баку на переговоры с президентом клуба. Также завтра тренер проведет переговоры с Геннадием Буткевичем.

Ранее также сообщалось, что Кривбасс решил не участовать в детском турнире в Катаре.

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