Ротань может продолжить карьеру в зарубежном клубе
Украинец провел переговоры с Сабахом.
Наставник Александрии Руслан Ротань может покинуть украинский футбол, пишет ТаТоТаке.
По инфорации источника, украинский специалист может возглавить азербайджанский Сабах.
Клуб под руководством росиянина василия березуцкого финишировал лишь пятым в чемпионате, но сумел пробиться в финал Кубка Азербайджана.
ТаТоТаке пишет, что Ротань сегодня летал в Баку на переговоры с президентом клуба. Также завтра тренер проведет переговоры с Геннадием Буткевичем.
Ранее также сообщалось, что Кривбасс решил не участовать в детском турнире в Катаре.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!