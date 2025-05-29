Александрия официально подтвердила уход Ротаня

Александрия объявила о том, что Руслан Ротань покинул пост главного тренера.

Украинский специалист решил уйти из клуба по окончании сезона, в котором его команда добыла серебряные медали чемпионата.

"Руслан Петрович возглавил ФК Александрия в начале 2023 года. За это время он продемонстрировал не только высокий профессионализм, но и незаурядную преданность делу. Под его руководством Александрия прошла путь становления и адаптации к новым вызовам и постепенного прогресса, в итоге, венцом кропотливой работы стали – впервые в истории клуба – серебряные награды чемпионата УПЛ!

Имея фундаментальный багаж знаний, Руслан Ротань за время пребывания в нашей команде не только значительно вырос как тренер, сумевший вывести клуб на новый уровень, но и заложил фундамент для будущего Александрии. Он воплотил в команде современный, интенсивный футбол, объединив молодых и опытных игроков. Его философия базировалась на дисциплине, взаимодействии и желании побеждать", - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что 43-летний специалист имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

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