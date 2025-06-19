Шахтер вышел из отпуска и отправился на тренировочный сбор

В четверг, 19 июня, футболисты Шахтера вышли из отпуска и отправились на летние тренировочные сборы.

Как и в прошлом году, "горняки" будут базироваться в словенском Брдо, где в течение трех недель будут готовиться к стартовым матчам Лиги Европы.

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Первая тренировка "оранжево-черных" под руководством нового главного тренера Арды Турана состоится в пятницу, 20 июня, сообщает официальный сайт клуба.

Также на сборах планируется провести несколько контрольных матчей. Расписание спаррингов будет обнародовано в ближайшее время.

Напомним, что в первом раунде квалификации Лиги Европы Шахтер встретится с финским Ильвесом. Матчи этой стадии отбора еврокубка состоятся 10 и 17 июля.

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