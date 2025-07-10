Ворскла объявила о прекращении сотрудничества с многолетним лидером

Александр Скляр покинул полтавскую команду, за которую выступал на протяжении 13 лет.

Вылетевшая из Премьер-лиги Ворскла сообщила, что состав команды покинул многолетний лидер команды полузащитник Александр Скляр.

34-летний футболист попрощался с полтавским клубом, что "зелено-белые" подтвердили на своем официальном сайте.

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"Спасибо за все, Ворскла! 13 лет в клубе, который стал семьей. Хотя я родился в Харькове, но Полтава - это уже мой дом. Здесь строилась моя семья, и я рос как футболист.

Спасибо всему коллективу Ворсклы, всей большой футбольной семье, всем нашим болельщикам. Спасибо всем, кто оставался с нами в счастливые и трудные времена. Нашему 12-му игроку - вы лучшие. Третье место - еврокубки, финал Кубка. Хочу оставить здесь только самые лучшие моменты.

Навсегда в сердце. Не прощаюсь, любимый клуб, а говорю: до встречи. Ворскла Полтава, всех обнимаю", - заявил игрок.

Скляр выступал за Ворсклу с 2012 года. За это время он провел в составе полтавской команды во всех турнирах 292 матча, в которых отличился 16 голами и 26 результативными передачами.

Напомним, ранее стало известно, что Ворскла распрощалась с главным тренером Желько Любеновичем спустя две недели после назначения.

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