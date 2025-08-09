Лидер Александрии получил суровый бан за вспышку гнева
У защитника будет время обдумать поступок.
Центрбек Александрии Мигель Кампуш был удален в стартовом туре Премьер-лиги. Португалец получил серьезную дисквалификацию за неспортивное поведение, сообщает официальный сайт УПЛ.
Защитник сорвался под занавес поединка против Кудровки (1:3). Кампуш, лежа на газоне, ногой в голову отмахнулся от соперника. Теперь легионеру предстоит пропустить 5 матчей Премьер-лиги.
В прошлом сезоне Кампуш провел 29 поединков во всех турнирах, в которых оформил 5 голов. В нынешней кампании он успел сыграть 3 матча в целом. Центрбек сможет вернуться на поле в 7-м туре против Полтавы в конце сентября.
Напомним, нападающий Олег Дзюринец побил возрастной рекорд УПЛ в 15 лет.
