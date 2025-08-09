Лидер Александрии получил суровый бан за вспышку гнева

У защитника будет время обдумать поступок.

Центрбек Александрии Мигель Кампуш был удален в стартовом туре Премьер-лиги. Португалец получил серьезную дисквалификацию за неспортивное поведение, сообщает официальный сайт УПЛ.

Защитник сорвался под занавес поединка против Кудровки (1:3). Кампуш, лежа на газоне, ногой в голову отмахнулся от соперника. Теперь легионеру предстоит пропустить 5 матчей Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Кампуш провел 29 поединков во всех турнирах, в которых оформил 5 голов. В нынешней кампании он успел сыграть 3 матча в целом. Центрбек сможет вернуться на поле в 7-м туре против Полтавы в конце сентября.

