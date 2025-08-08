iSport.ua
Школьник из Руха побил возрастной рекорд УПЛ

Тинейджер переписал историю элитного дивизиона.
Сегодня, 21:08       Автор: Антон Федорцив
Олег Дзюринец / Instagram

Львовский Рух уступил киевскому Динамо (1:5) во 2-м туре Премьер-лиги. Нападающий "желто-черных" Олег Дзюринец стал самым молодым дебютантом элиты всех времен.

Читай также: Динамо разгромило Рух в УПЛ

Воспитанник хозяев вышел на поле спустя 2,5 недели после собственного 15-летия. Дзюринец опередил защитника харьковского Металлиста Кирилла Дигтяря. Он сыграл под эгидой УПЛ в 15 лет 159 дней.

Дзюринец воспитывался в ДЮСШ городка Борислав во Львовской области. В структуру Руха он попал в 2020 году. Только на прошлой неделе юный нападающий дебютировал в Чемпионате юношеских команд УПЛ.

Напомним, ранее Полтава минимально обыграла Верес в Кропивницком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ рух львов Олег Дзюринец

