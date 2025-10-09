Нападающий Вереса выбыл на длительный срок из-за травмы хребта

Верес сообщил, что нападающий команды Денис Ндукве пропустит часть сезона из-за травмы.

25-летний форвард ровенской команды получил повреждение хребта во время матча восьмого тура УПЛ с Оболонью (1:1).

"В игре прошлого тура украинской Премьер-лиги голкипер Оболони Вадим Сташкив нанес ему удар коленом в спину. Несмотря на то, что эпизод произошел за пределами вратарской, бригада арбитров никак на это не отреагировала. Хотя нападающий в итоге не сумел продолжить игру.

После подробного обследования у Дениса Ндукве диагностировали повреждение позвонков хребта. Теперь его ожидает длительный процесс восстановления", - говорится в сообщении на официальном сайте Вереса.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ндукве провел за Верес восемь матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.

