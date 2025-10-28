iSport.ua
Кривбасс попрощался с легионером

Патрик ван Леувен списал защитника.
Сегодня, 10:36       Автор: Антон Федорцив
Рафаэль Бандейра (слева) / ФК Кривбасс
Рафаэль Бандейра (слева) / ФК Кривбасс

Криворожский Кривбасс объявил о кадровых переменах. Ряды команды покинул латераль Рафаэль Бандейра, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт португальца с криворожцами был рассчитан до лета 2026 года. Однако, Бандейра не попадал в заявку команды с 3-го тура Премьер-лиги. В общей сложности за два года в Кривбассе он провел 35 матчей (1 гол, 5 ассистов) во всех турнирах.

После трети сезона подопечные Патрика ван Леувена идут пятыми в УПЛ. Кривбасс набрал 19 очков и отстает от лидера всего на два пункта. Следующий матч криворожцы сыграют против Полтавы 1 ноября.

Напомним, ранее Кривбасс разгромно проиграл Динамо в Киеве.

