Ярмоленко сравнялся с Милевским по голам в "Класическом" дерби

Ветеран киевлян забил восьмой гол в ворота Шахтера.
Сегодня, 11:17       Автор: Василий Войтюк
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо
Накануне футболист Динамо Киев Андрей Ярмоленко вышел на позиции центрального нападающего в матче против донецкого Шахтера.

Во втором тайме 36-летний футболист забил гол, который стал для него уже восьмым в карьере в рамках матчей Динамо - Шахтер.

Таким образом, он сравнялся с бывшим форвардом Динамо Артемом Милевским, у которого также 8 голов в "Класическом" дерби. 

По семь голов в матчах Динамо проти Шахтера забивали бразильцы Диого Ринкон (Динамо) и Алекс Тейшейра (Шахтер), по шесть Олег Гусев, Андрей Шевченко (оба - Динамо), Жадсон, Эдуардо (оба - Шахтер) и Жуниор Мораес, отличавшийся за обе команды.

Напомним, что ДинДинамо обыграло Шахтер 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.

