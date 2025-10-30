Ярмоленко сравнялся с Милевским по голам в "Класическом" дерби

Ветеран киевлян забил восьмой гол в ворота Шахтера.

Накануне футболист Динамо Киев Андрей Ярмоленко вышел на позиции центрального нападающего в матче против донецкого Шахтера.

Во втором тайме 36-летний футболист забил гол, который стал для него уже восьмым в карьере в рамках матчей Динамо - Шахтер.

Таким образом, он сравнялся с бывшим форвардом Динамо Артемом Милевским, у которого также 8 голов в "Класическом" дерби.

По семь голов в матчах Динамо проти Шахтера забивали бразильцы Диого Ринкон (Динамо) и Алекс Тейшейра (Шахтер), по шесть Олег Гусев, Андрей Шевченко (оба - Динамо), Жадсон, Эдуардо (оба - Шахтер) и Жуниор Мораес, отличавшийся за обе команды.

Напомним, что ДинДинамо обыграло Шахтер 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.

