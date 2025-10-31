iSport.ua
Тренер Карпат получил дисквалификацию по итогам дерби с Рухом

Также оба клуба были оштрафованы.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Владислав Лупашко / ФК Карпаты Львов
Владислав Лупашко / ФК Карпаты Львов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал главного тренера Карпат Владислава Лупашко по итогам поединка десятого тура УПЛ против Руха (0:0).

Как сообщает официальный сайт УАФ, наставник "зелено-белых" был отстранен на два матча УПЛ за то, что умышленное покинул техническую зону с целью совершения действия в провокационной манере.

Читай также: Карпаты и Рух не выявили сильнейшего в львовском дерби

В то же время Карпаты были оштрафованы на 100 тысяч гривен, а Рух - на 75 тысяч гривен.

Также оба клуба должны провести по одной образовательной лекции для футболистов и официальных лиц о соблюдении регламентных норм и принципов честной игры.

Напомним, что в компенсированное к матчу время между Лупашко и защитником Руха Богданом Слюбиком произошла словесная перепалка, которая в итоге переросла в стычку с участием игроков обеих команд.

На данный момент Карпаты с 12 очками занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ. Рух идет на предпоследней 15-й позиции, имея в своем активе семь баллов.

