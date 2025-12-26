Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского Динамо Мацей Кендзерек рассказал причины, почему "столичная" команда вылетела из Лиги конференций.

"Динамо – это клуб, для которого второе место в чемпионате уже является поражением, а вылет из еврокубков – огромным разочарованием. За него болеют многие люди по всей Европе. Мы осознаем, что не оправдали их ожиданий, испытываем спортивную злость, потому что знаем, как это выглядит".

Однако я не уверен, что сама система турнира является объективной. Некоторые команды получили легкий жребий, а мы попали на самых сильных соперников из каждой корзины, таких как Кристал Пэлас или Фиорентина.

Напомним, что киевляне закончили свое выступление в Лиге конференций на 27-м месте в турнирной таблице.

К слову, лидер Динамо отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб.

