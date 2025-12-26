iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников

Считает, что система турнира не объективна.
Сегодня, 10:04       Автор: Валентина Чорноштан
Мацей Кендзерек / Getty Images
Мацей Кендзерек / Getty Images

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского Динамо Мацей Кендзерек рассказал причины, почему "столичная" команда вылетела из Лиги конференций.

"Динамо – это клуб, для которого второе место в чемпионате уже является поражением, а вылет из еврокубков – огромным разочарованием. За него болеют многие люди по всей Европе. Мы осознаем, что не оправдали их ожиданий, испытываем спортивную злость, потому что знаем, как это выглядит".

Однако я не уверен, что сама система турнира является объективной. Некоторые команды получили легкий жребий, а мы попали на самых сильных соперников из каждой корзины, таких как Кристал Пэлас или Фиорентина.

Напомним, что киевляне закончили свое выступление в Лиге конференций на 27-м месте в турнирной таблице.

К слову, лидер Динамо отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев лига конференции

Статьи по теме

Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб Ярмоленко отреагировал на слухи о переходе в иностранный клуб
Турецкий клуб следит за защитником Динамо Турецкий клуб следит за защитником Динамо
Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо Бешикташ нацелилась на хавбека Динамо
Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб? Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб?

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с Ньюкаслом и второй тур Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: b1t в четвертый раз попал в список
просмотров

Последние новости

Европа12:03
Главный тренер Кристал Пэлас объявил о своем решении остаться в команде или уйти
ЧМ-202611:45
Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины против Швеции
НБА11:22
Йокич установил новый рекорд результативности для овертайма
Шахматы11:04
ФИДЕ и МОК решили судьбу россиян на шахматных турнирах
Украина10:04
Аналитик Динамо - о вылете из Лиги конференций: Попали на самых сильных соперников
НБА09:45
Лейкерс потеряли Ривза в игре с Рокетс из-за его проблем с ногой
Другое09:19
Левченко: Ударилась пальцем в дверь, думала перелом
НБА08:56
НБА: Нью-Йорк обыграл Кливленд, Сан-Антонио победил Оклахому
Европа08:32
Барселона и клубы АПЛ следят за форвардом Леванте
Другие страны08:02
"Он должен выплатить деньги": Шевченко высказался о средствах Абрамовича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK