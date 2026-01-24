iSport.ua
Защитник Шахтера может окончательно покинуть клуб

Георгий Гочолеишвили останется в Гамбурге.
Сегодня, 10:15       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Гочолеишвили / Getty Images
Георгий Гочолеишвили / Getty Images

Защитник Шахтера Георгий Гочолеишвили может покинуть клуб.

Немецкие издания утверждают, что Гамбург готов выплатить за игрока 4 млн евро.

Напомним, что Гочолеишвили присоединился к "горнякам" в 2023 году, провел за клуб 40 матчей, а затем отправился по арендам.

Текущий сезон 24-летний грузин проводит в Гамбурге, который уже готов активировать выкуп футболиста за 4 млн евро, указанные в арендном соглашении.

 В Германии Георгий провел уже 21 матч во всех турнирах, однако не отметился результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что украинский защитник может переехать в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Гочолейшвили

