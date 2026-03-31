iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Батагов избежал операции после травмы колена

Успешно избегает хирургического вмешательства, сроки возвращения уточняются.
Сегодня, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Арсений Батагов / Getty Images

Защитник Трабзонспора Арсений Батагов получил травму колена в противостоянии с Кайсериспором, из-за чего пропустил международную паузу в марте.

По имеющейся информации, у украинца частичный разрыв связок колена и выраженный костный отек. При такой травме обычно проводится операция, однако на этот раз медштаб турецкой команды решил обойтись без хирургического вмешательства.

Отмечается, что после трехнедельного курса лечения Арсений прошел повторное обследование МРТ, которое показало положительные результаты.

По данным 61saat, в ближайшее время игрок сможет выйти на поле. Предположительно, Батагова следует ожидать в составе в середине апреля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсений Багатов

Видео

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK