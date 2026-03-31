Батагов избежал операции после травмы колена

Защитник Трабзонспора Арсений Батагов получил травму колена в противостоянии с Кайсериспором, из-за чего пропустил международную паузу в марте.

По имеющейся информации, у украинца частичный разрыв связок колена и выраженный костный отек. При такой травме обычно проводится операция, однако на этот раз медштаб турецкой команды решил обойтись без хирургического вмешательства.

Отмечается, что после трехнедельного курса лечения Арсений прошел повторное обследование МРТ, которое показало положительные результаты.

По данным 61saat, в ближайшее время игрок сможет выйти на поле. Предположительно, Батагова следует ожидать в составе в середине апреля.

