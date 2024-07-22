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Сикан - легкоатлет, Хлань - боксер: Ротань выбрал, в каких еще видах спорта могли бы проявиться его подопечные

Сам наставник олимпийской сборной по футболу хотел бы попробовать себя в баскетболе.
Сегодня, 17:05
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Наставник олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань принял участие в забавном челлендже. 

Местный специалист выбрал в каких видах спорта могли бы проявить себя еще его подопечные.

По мнению Ротаня, Даниилу Сикану подошел бы бег на сто метров или прыжки в высоту, Максиму Хланю тот же бег в сто метров или бокс в легкой весовой категории.

Также Руслан Петрович считает, что Кирилл Фесюн неплохо показал бы себя в плавании, Кирилл Сигеев в марафоне, а Арсений Батагов в прыжках в длину. Для себя же наставник выбрал баскетбол.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание всех видов спорта с участием украинцев на Олимпиаде.

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