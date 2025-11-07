iSport.ua
Трабзонспор подтвердил травму защитника сборной Украины

Рассказали о травме Арсения Батагова.
Сегодня, 17:18       Автор: Валентина Чорноштан
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Украинский защитник Арсений Батагов, которого вызвали в сборную Украины, не сможет помочь "сине-желтым", сообщает официальный сайт Трабзонспора. 

По информации турецкой команды, у защитника в передней и внутренней части правого бедра были обнаружены кровоподтеки и отёк из-за травмы мышц.

Эту травму Батагов получил во время тренировки первой команды Трабзонспора.

Читай также: Известно, кого вызвал Ребров на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2026

Насколько именно выбыл украинец - неизвестно, однако сборной он, вероятнее всего, не поможет в ближайших матчах.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Арсений Батагов принял участие в 11 матчах, не отметившись результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Арсений Багатов

