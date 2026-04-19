Шахтер — Полесье: превью матча, который может повлиять на чемпионскую гонку
Розыгрыш чемпионата Украины всё ближе к завершению, однако чемпионская гонка и борьба за места в еврокубках остаются в самом разгаре.
Донецкий Шахтер продолжает преследование лидера, и потеря очков может серьёзно ухудшить турнирное положение команды Арды Турана.
20 апреля, 18:00, Львов Арена
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Турнирное положение команд
Шахтер, не сумев в предыдущем матче обыграть ЛНЗ, остался на втором месте. В то же время после поражения черкасского клуба в этом туре донеччанам достаточно даже ничьей, чтобы обойти конкурента.
Полесье, воспользовавшись осечками Динамо, поднялось на чистое третье место. Впрочем, преимущество над киевлянами сейчас составляет всего два очка.
Поражение в этом матче не станет критичным для житомирян, однако подпускать конкурентов ближе — рискованно.
Полесье — неудобный соперник для Шахтера
После возвращения в УПЛ Полесье ни разу не проигрывало Шахтеру в чемпионате.
Более того, единственная победа «горняков» состоялась лишь в Кубке Украины — и то в дополнительное время.
Ещё показательнее, что Шахтер до сих пор не забивал Полесью в УПЛ: дважды была ничья 0:0, дважды побеждало Полесье со счётом 1:0 и ещё раз — 2:0.
Ориентировочные составы
Шахтер провёл непростой матч против АЗ в четвертьфинале Лиги конференций и перед полуфиналом против Кристал Пэлас должен сыграть три матча в течение недели.
Арда Туран активно использует ротацию, поэтому предсказать стартовый состав «горняков» довольно сложно.
Ориентировочный состав Шахтера:
Ризнык — Конопля, Марлон, Матвиенко, Педро Энрике — Марлон Гомес, Педриньо, Бондаренко — Алиссон, Траоре, Невертон
У Полесья в последнем матче несколько игроков основы получили отдых. Ожидается возвращение в старт Бабенко, Эмерлаху и Назаренко. Под вопросом участие Крушинского.
Ориентировочный состав Полесья:
Волынец — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко — Бабенко — Гуцуляк, Андриевский, Эмерлаху, Назаренко — Краснопир
Прогноз на матч
Обе команды подходят к игре мотивированными, поэтому матч обещает быть напряжённым.
Глубина состава Шахтера позволяет выставить сильный состав даже с учётом ротации. К тому же донеччане стремятся прервать неудачную серию против этого соперника.
Обе команды подходят к игре мотивированными, поэтому матч обещает быть напряжённым.
РЕКЛАМА
21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559
