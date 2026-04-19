Шахтер — Полесье: превью матча, который может повлиять на чемпионскую гонку

Розыгрыш чемпионата Украины всё ближе к завершению, однако чемпионская гонка и борьба за места в еврокубках остаются в самом разгаре.

Донецкий Шахтер продолжает преследование лидера, и потеря очков может серьёзно ухудшить турнирное положение команды Арды Турана.

Шахтер — Полесье

20 апреля, 18:00, Львов Арена

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Прямая онлайн-трансляция матча на УПЛ ТВ

Турнирное положение команд

Шахтер, не сумев в предыдущем матче обыграть ЛНЗ, остался на втором месте. В то же время после поражения черкасского клуба в этом туре донеччанам достаточно даже ничьей, чтобы обойти конкурента.

Полесье, воспользовавшись осечками Динамо, поднялось на чистое третье место. Впрочем, преимущество над киевлянами сейчас составляет всего два очка.

Поражение в этом матче не станет критичным для житомирян, однако подпускать конкурентов ближе — рискованно.

Полесье — неудобный соперник для Шахтера

После возвращения в УПЛ Полесье ни разу не проигрывало Шахтеру в чемпионате.

Более того, единственная победа «горняков» состоялась лишь в Кубке Украины — и то в дополнительное время.

Ещё показательнее, что Шахтер до сих пор не забивал Полесью в УПЛ: дважды была ничья 0:0, дважды побеждало Полесье со счётом 1:0 и ещё раз — 2:0.

Ориентировочные составы

Шахтер провёл непростой матч против АЗ в четвертьфинале Лиги конференций и перед полуфиналом против Кристал Пэлас должен сыграть три матча в течение недели.

Арда Туран активно использует ротацию, поэтому предсказать стартовый состав «горняков» довольно сложно.

Ориентировочный состав Шахтера:

Ризнык — Конопля, Марлон, Матвиенко, Педро Энрике — Марлон Гомес, Педриньо, Бондаренко — Алиссон, Траоре, Невертон

У Полесья в последнем матче несколько игроков основы получили отдых. Ожидается возвращение в старт Бабенко, Эмерлаху и Назаренко. Под вопросом участие Крушинского.

Ориентировочный состав Полесья:

Волынец — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко — Бабенко — Гуцуляк, Андриевский, Эмерлаху, Назаренко — Краснопир

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре мотивированными, поэтому матч обещает быть напряжённым.

Глубина состава Шахтера позволяет выставить сильный состав даже с учётом ротации. К тому же донеччане стремятся прервать неудачную серию против этого соперника.

Вероятно, матч не будет результативным — коэффициент на тотал меньше 2,5 составляет 2,15.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!