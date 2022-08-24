iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рух: Хотели смотреть в платном доступе? Пожалуйста

Львовский клуб выступил с интересным заявлением.
Сегодня, 15:47
Рух Львов
Рух Львов
0 0 0

Поединок первого тура чемпионата Украины между Рухом и Металлистом начался со скандала. Львовяне не допустили на стадион съемочную группу официального транслятора чемпионата Setanta Sports, ведь намерены транслировать свои домашние матчи своими силами, чтобы предоставить возможность болельщикам бесплатно просматривать матчи.

Еще до старта матча трансляция на YouTube-канале была заблокирована. Посмотреть поединок зрители могли только на платной платформе MEGOGO, которая также транслирует клубный канал Руха.

После этого официальный канал клуба в Telegram выступил со следующим заявлением:

"Хотели смотреть футбол в платном доступе? Пожалуйста! Матч Руха доступен на платформе Megogo".

Также перед матчем игроки обеих команд сфотографировались с баннером, осуждающим действия российского агрессора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух
0 0 0

Статьи по теме

Матч Рух – Металлист стал первым в УПЛ, который прервали из-за воздушной тревоги Матч Рух – Металлист стал первым в УПЛ, который прервали из-за воздушной тревоги
#RussiaIsATerroristState: игроки Руха и Металлиста показали баннер перед матчем #RussiaIsATerroristState: игроки Руха и Металлиста показали баннер перед матчем
Трансляцию матча Рух - Металлист на YouTube заблокировали за несколько минут до старта Трансляцию матча Рух - Металлист на YouTube заблокировали за несколько минут до старта
Рух - Металлист: видео онлайн-трансляция встречи УПЛ Рух - Металлист: видео онлайн-трансляция встречи УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Футбол17:24
Зинченко - о возобновлении УПЛ: Важно показать миру, что украинцы не будут сдаваться и продолжат идти вперед
ММА17:13
Менеджер Хабиба: Макгрегор последний раз побеждал, когда Обама еще был президентом США
Киберспорт16:50
NaVi выпустили специальную вышиванку ко Дню Незавимости Украины
Бокс16:30
Бокс: расписание боев
Украина16:09
Матч Рух – Металлист стал первым в УПЛ, который прервали из-за воздушной тревоги
Украина15:47
Рух: Хотели смотреть в платном доступе? Пожалуйста
Европа15:46
Ньюкасл побьет трансферный рекорд, подписав форварда из Ла Лиги
Украина15:30
Favbet и Кривбасс: вместе к победе
Украина15:25
#RussiaIsATerroristState: игроки Руха и Металлиста показали баннер перед матчем
Украина15:07
Трансляцию матча Рух - Металлист на YouTube заблокировали за несколько минут до старта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK