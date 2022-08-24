Рух: Хотели смотреть в платном доступе? Пожалуйста

Поединок первого тура чемпионата Украины между Рухом и Металлистом начался со скандала. Львовяне не допустили на стадион съемочную группу официального транслятора чемпионата Setanta Sports, ведь намерены транслировать свои домашние матчи своими силами, чтобы предоставить возможность болельщикам бесплатно просматривать матчи.

Еще до старта матча трансляция на YouTube-канале была заблокирована. Посмотреть поединок зрители могли только на платной платформе MEGOGO, которая также транслирует клубный канал Руха.

После этого официальный канал клуба в Telegram выступил со следующим заявлением:

"Хотели смотреть футбол в платном доступе? Пожалуйста! Матч Руха доступен на платформе Megogo".

Также перед матчем игроки обеих команд сфотографировались с баннером, осуждающим действия российского агрессора.