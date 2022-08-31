Защитник Динамо выбыл на 2-3 недели из-за травмы

Центрбек Динамо Денис Попов не поможет своей команде в ближайших играх клуба. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

23-летний украинец получил повреждение в матче чемпионата Украины против Днепра-1. У игрока повреждение плеча, а на восстановление ему понадобится 2-3 недели.

Напомним, Попов недавно вернулся в строй после повреждения колена, из-за которого провел в лазарете почти 6 месяцев.

В текущем сезоне украинец провел в футболке "бело-синих" 5 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Вукоевич может покинуть Динамо и возглавить хорватский клуб.