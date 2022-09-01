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Шахтер не собирается продавать Мудрика в последний день трансферного окна - источник

Молодой вингер останется в составе донецкой команды.
Сегодня, 14:58
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
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Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик, на которого претендуют английские клубы, не сменит команду в последний день летнего трансферного окна.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, "горняки" не планируют в ближайшее время расставаться с 21-летним футболистом, несмотря на предметный интерес к нему со стороны Брентфорда. Кроме того, донецкий клуб более недели назад отклонил предложение Эвертона по игроку.

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Также, по информации источника, Арсенал не делал конкретных предложений по украинскому вингеру, а были только контакты лондонского клуба с агентом футболиста.

Отметим, что в прошлом сезоне Мудрик провел в составе Шахтера в всех турнирах 19 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Брентфорд был готов заплатить за Мудрика 30 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы эвертон брентфорд Арсенал Лондон Михаил Мудрик
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