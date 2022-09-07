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Наставник Металлиста признан лучшим тренером тура в УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров отметило вклад специалиста в игру харьковчан против Александрии.
Сегодня, 17:20
Олег Ратий
Олег Ратий
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Украинская Премьер-лига совместно с Всеукраинским объединением тренеров выбрала лучшего специалиста в рамках третьего тура чемпионата Украины.

Им стал исполняющий обязанности главного тренера харьковского Металлиста Олег Ратий.

Его подопечные в понедельник, 5 сентября, в меньшинстве добыли победу над Александрией.

На официальном сайте объединения отметили пять критериев работы 52-летнего специалиста. Результат, трудности в управлении подопечными, мастерство в работе с составом и тренерское мастерство, накопительный критерий.

Средний балл у украинца по этим показателям - 4.6 из пяти возможных.

Отметим, что лучшим тренером второго тура стал Александр Кучер из Днепра-1. По итогам первого тура обладатель награды не был определен, поскольку три поединка, а именно Минай – Львов, Динамо – Ингулец и Днепр-1 – Александрия были перенесены.

Следующий матч коллектив Ратия проведет в воскресенье, 11 сентября, против Колоса из Ковалевки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист Харьков
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