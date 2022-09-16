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Футбол

Украина разбила Англию на чемпионате мира по футболу 6 на 6

Первенство мира по Socca проходит в Венгрии.
Сегодня, 13:27
Сборная Украины по Socca
Сборная Украины по Socca
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Национальная сборная Украины по Socca (футбол 6 на 6) завершила проходящий в Будапеште групповой этап чемпионата мира.

В последнем туре украинцы встретились с лидерами группы англичанами, которые имели три победы в трех матчах (у Украины было 7 очков).

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Но в очной встрече у наших ребят не было проблем с соперником. Они легко разобрались с ним, выиграв матч со счетом 7:1.

В итоге сборная Украины сумела обойти своего оппонента в таблице, заняв первое место своей группы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Сборная Украины футбол 6 на 6 socca
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