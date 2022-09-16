Украина разбила Англию на чемпионате мира по футболу 6 на 6

Первенство мира по Socca проходит в Венгрии.

Национальная сборная Украины по Socca (футбол 6 на 6) завершила проходящий в Будапеште групповой этап чемпионата мира.

В последнем туре украинцы встретились с лидерами группы англичанами, которые имели три победы в трех матчах (у Украины было 7 очков).

Читай также: Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед сентябрьскими матчами Лиги наций

Но в очной встрече у наших ребят не было проблем с соперником. Они легко разобрались с ним, выиграв матч со счетом 7:1.

В итоге сборная Украины сумела обойти своего оппонента в таблице, заняв первое место своей группы.