Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин покинет расположение сборной Украины после разгромного поражения от Шотландии (0:3) в рамках Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что украинец присоединится к молодежной национальной команде на матчи плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2023.

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"Я принял решение, поблагодарил его. Он поедет в помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение сборной Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма", - отметил Петраков.

Отметим, что матчи молодежной сборной пройдут 23 и 27 сентября.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.