Эдмар получил должность в структуре Металлиста-1925

Украинец с бразильскими корнями будет работать с юношеской командой клуба.

Экс-футболист сборной Украины и Металлиста-1925 Эдмар вернулся в клуб.

Украинец с бразильскими корнями получил должность в структуре харьковчан.

Специалист будет помогать тренировать юношескую команду Металлиста-1925.

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При этом, по сообщениям пресс-службы клуба, на этом обязанности Эдмара не заканчиваются.

Что еще будет входить в сферу обязанностей 42-летнего уроженца города Можи-дас-Крузис не уточняется.

Напомним, Эдмар играл за Металлист-1925 в 2017 и 2018 годах.