Эдмар получил должность в структуре Металлиста-1925
Украинец с бразильскими корнями будет работать с юношеской командой клуба.
Экс-футболист сборной Украины и Металлиста-1925 Эдмар вернулся в клуб.
Украинец с бразильскими корнями получил должность в структуре харьковчан.
Специалист будет помогать тренировать юношескую команду Металлиста-1925.
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При этом, по сообщениям пресс-службы клуба, на этом обязанности Эдмара не заканчиваются.
Что еще будет входить в сферу обязанностей 42-летнего уроженца города Можи-дас-Крузис не уточняется.
Напомним, Эдмар играл за Металлист-1925 в 2017 и 2018 годах.