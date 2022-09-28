Ярмолюк и три игрока Руха выехали за границу как волонтеры, Кочергин официально не покидал Украину - источник

Ведущие проекта KDK Сергей Болотников и Андрей Сенькив поделились информацией о том, как некоторые украинские футболисты пересекали границу страны во время войны, чтобы осуществить свои трансферы в зарубежные клубы.

Алексей Сыч во время перехода из Руха в Кортрейк покинул Украину как волонтер, по системе "Шлях" (мобильное приложение от Министерства цифровой трансформации Украины, посредством которого водители призывного возраста могут пересекать границу, если перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы). По системе "Шлях" за границей можно находиться не больше 30 дней.

При помощи системы "Шлях" выехали из Украины и перешли в другие команды и другие игроки Руха: Даниил Кондраков в литовскую Судуву и Роман Карасюк в армянский Пюник.

Таким же образом Егор Ярмолюк перешел из Днепра-1 в английский Брентфорд.

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Бывший полузащитник Зари Владислав Кочергин, весной перешедший в польский Ракув, по документам, не пересекал границу, а находится в Украине. Отмечается, что футболист мог дать взятку, или же это случилось из-за хаоса на границе в первые дни полномасштабного российского вторжения. Футболиста могли пропустить через границу, но не отметить это в документах.

Похожая ситуация с Юрием Батюшиным, перешедшим из Металлиста 1925 в грузинскую Дилу. Его выезд из Украины также не задокументирован, но он выезжал через Крым.

Бывший защитник Зари Валерий Дубко летом перешел в бельгийский Дендер. Он выехал из Украины по разрешению Львовской ОВА, которое получили и другие игроки луганского клуба, чтобы поехать 30 июня на сборы в Польшу. В результате Дубко не вернулся с командой в Украину, а стал игроком клуба из второго бельгийского дивизиона.

Еще один бывший игрок Зари Денис Фаворов перешел в клуб четвертого польского дивизиона Вечиштей, но разрешение на выезд он получил не от Львовской ОВА, а от главы Государственной пограничной службы Украины. Разрешение ОВА он не мог получить, поскольку Заря объявила о его уходе из команды до выезда из Украины. Возможно, он получил такое разрешение в составе Ворсклы, которая ехала на еврокубковый матч в Швецию и в которую Фаворов должен был перейти.

Ранее ISPORT подвел итоги летнего трансферного окна для клубов украинской Премьер-лиги.