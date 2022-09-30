Вирт - о матче с Рухом: Сегодня никто не заслужил победы

В рамках пятого тура УПЛ Верес на своем поле встретился с львовским Рухом.

Матч между 3 и 10 командой чемпионата Украины завершился с ничейным результатом 2:2.

Наставник ровненского клуба Юрий Вирт поделился своими мыслями о прошедшем поединке.

По словам специалиста, ни одна из команд не заслужила в этой встрече победы.

"Впечатления, конечно, положительные. Мы вернулись на родной стадион после 5-летнего перерыва. Мы дома. К большому сожалению, без болельщиков, но мы верим, что в ближайшем будущем они вернутся, и мы победим в войне – это самое главное.

Счет 2:2 отвечает тому, что было на футбольном поле. Была равная игра. Думаю, что каждая из команд не заслуживала сегодня поражения. Боевая игра. Мы к такой игре готовились, что будет много борьбы.

Первый тайм в нашем исполнении был лучше. Мы лучше работали с мячом. Свежести точно не хватало, потому что мы выполняли много беговой работы. Мы не работали с мячом очень хорошо. Мы теряли мяч и тратили очень много сил. Где-то нам не хватило их в конце.

Мы однозначно должны это улучшить. А насчет замен – на сегодня у нас тренируются 15 полевых игроков. Есть у нас и травмированные. Поэтому маленькая обойма", — заявил украинец.