Черноморец подписал воспитанника Ворсклы
Инал Черткоев стал футболистом "моряков"
Вчера, 23:48
Одесский Черноморец усилил свою центральную ось.
"Моряки" подписали экс-полузащитника Ворсклы U-21 Инала Черткоева.
о
В данный момент футболист восстанавливается от травмы и не сможет помочь команде.
С 2020 года Черткоев находился без клуба, пребывая в статусе свободного агента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина черноморец ворскла
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
просмотров
Последние новости
Киберспорт00:15
Футбол00:04
Украина23:48
Украина22:53
Украина22:38
Украина21:55
Европа21:25