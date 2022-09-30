Черноморец подписал воспитанника Ворсклы

Одесский Черноморец усилил свою центральную ось.

"Моряки" подписали экс-полузащитника Ворсклы U-21 Инала Черткоева.

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В данный момент футболист восстанавливается от травмы и не сможет помочь команде.

С 2020 года Черткоев находился без клуба, пребывая в статусе свободного агента.